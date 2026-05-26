Karşıya geçmeye çalışan dalgın çocuk araca çarptı

Hatay'da yolun karşısına geçerken diğer tarafı kontrol etmeyen çocuğun hafif ticari araca çarparak yaralandığı anlar, kameraya yansıdı.

Kaza; Payas ilçesi Fahrettin Altay Caddesi'nde yaşandı. Caddeden karşıya geçmeye çalışan çocuk, sağına bakıp solunu kontrol etmeden yola atlayınca, seyir halindeki hafif ticari araca çarptı. Kaza anbean kameraya yansırken, karşıya geçerken yol kontrolünün önemini de gözler önüne serdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Payas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı