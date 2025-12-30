Tırdan yük indiren şahsa yıldırım isabet ettiği anlar kamerada

Hatay'ın Arsuz ilçesinde tır dorsesinden yük indirirken yıldırımın isabet ettiği şahıs ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, olay 27 Aralık'ta Arsuz'a bağlı Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat malzemeleri satan bir iş yerinde çalışan Suriye uyruklu M.A., tır dorsesinden yük indirdiği sırada yıldırımın isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı işçi, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A.'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan yıldırımın düştüğü anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. - HATAY