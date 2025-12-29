Hatay'da yılbaşı öncesi 1020 litre el yapımı alkol ele geçirildi

Hatay'da yılbaşı öncesi gerçekleştirilen operasyonda bin 020 litre el yapımı alkol ele geçirilirken, 5 şahıs hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliği ile mücadele kapsamında 25 Aralık'ta Defne ve İskenderun'daki tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; bin 020 litre el yapımı alkollü içki, 2 adet süzgeç, 2 adet huni, 77 adet boş alkollü içki şişesi, 53 adet alkollü içki şişelerine ait kapak ve 97 adet 45 milimlik tüp içerisinde alkollü içki aroması ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şahsa 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı. - HATAY