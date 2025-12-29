Haberler

Hatay'da yılbaşı öncesi 1020 litre el yapımı alkol ele geçirildi

Güncelleme:
Hatay'da gerçekleştirilen operasyonda, yılbaşı öncesi bin 020 litre el yapımı alkol ele geçirilirken, 5 şahıs hakkında işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliği ile mücadele amacıyla operasyona imza attı.

Hatay'da yılbaşı öncesi gerçekleştirilen operasyonda bin 020 litre el yapımı alkol ele geçirilirken, 5 şahıs hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliği ile mücadele kapsamında 25 Aralık'ta Defne ve İskenderun'daki tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; bin 020 litre el yapımı alkollü içki, 2 adet süzgeç, 2 adet huni, 77 adet boş alkollü içki şişesi, 53 adet alkollü içki şişelerine ait kapak ve 97 adet 45 milimlik tüp içerisinde alkollü içki aroması ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şahsa 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
