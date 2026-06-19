Klima ünitesinin boru hattında yakaladığı yılanı 'Sevgili yılan insanlardan uzak dur, yoksa ne yaparlar biliyorsun' diyerek doğaya saldı

Hatay'da 'Yılancı Kemal' olarak tanınan Kemal Başer, evin klima ünitesinin boru hattının olduğu deliğe giren 1 metre boyundaki sikkeli yılanı aparatsız yakalayarak "Sevgili yılan insanlardan uzak dur, yoksa ne yaparlar biliyorsun" diyerek doğaya saldı.

İskenderun ilçesi Azganlık Mahallesi'nde evin klima ünitesinin boru hattının olduğu deliğe 1 metre boyunda sikkeli yılan girdi. Yılanı gören ev sahibi, durumu itfaiye ekipleri ve 'Yılancı Kemal' olarak bilinen Kemal Başer'e bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve Yılancı Kemal, dakikalarca süren mücadelenin ardından yılanı saklandığı delikten aparatsız yakaladı. Yılancı Kemal'in yakaladığı yılanı "Sevgili yılan insanlardan uzak dur, yoksa ne yaparlar biliyorsun" diyerek doğaya saldığı anlar kameraya yansıdı.

Görüntülerde; evin dışında bulunan klima ünitesinde oluşan deliğe giren yılanı çıkartma mücadelesi ve doğaya salınma anları kaydedildi.

"Sikkeli yılan tırmanıcı bir türdür ve nadir denk geleceğimiz türlerdendir"

Sikkeli yılanın doğadaki nadir türlerden olduğunu söyleyen Kemal Başer, "Hatay'da sikkeli yılan yakaladık. Sikkeli yılanın daha önce bir küçük türünü yakalamıştım ve bırakmıştım. Şimdi bu yılan bir metreden büyük ve deri değiştirme zamanı gelmiş. Şu anda pulları dökülmeye başlamış. Bu yılan türünü engerek yılanına çok benzetiyorlar. Kuyruğu da daha önce hasar almış ve normalde biraz daha uzun olacaktı. Yılanın kuyruğu koptuğu için engerek kuyruğuna benzer bir kuyruk olmuş. Kafa yapısı üçgendir ama gözleri engerek gözü gibi değil. Yılanın zehir dişleri var ama engerekteki gibi önde değil boğazında oluyor. Yarı zehirli bir türdür ve size zehir enjekte edebilmesi için parmağınızı ağzına sokmanız lazım. Zehir dişlerini sindirim sırasında kullanıyor. Deri desenleri deri değiştirdikten sonra daha net belli olacak. Onun için sikkeli yılandır, tırmanıcı bir türdür ve nadir denk geleceğimiz türlerdendir. İnsana zararı yok. Sevgili yılan insanlardan uzak dur, yoksa ne yaparlar biliyorsun" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı