İskenderun'da eve giren yılanı itfaiye yakaladı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı. Olay, sıcak havaların etkisiyle sıklıkla görülen yılanlarla ilgili vatandaşları tedirgin etti.
Hava sıcaklığının etkisini hissettirmeye devam ettirdiği Hatay'da yılanlar sıklıkla görülmeye devam ediyor. İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesi'nde evlerine yılan giren vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istediler. İtfaiye ekipleri, evin içerisindeki yılanı özel aparatla kolaylıkla yakaladı. Yakalanan yılan doğal yaşam alanına bırakıldı. Yılanın yakalanmasıyla ev sakinleri rahat nefes aldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı