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Hatay'da Yıkım Anı Kameralara Yansıdı

Hatay'da Yıkım Anı Kameralara Yansıdı
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Hatay'ın Defne ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ağır hasar alan 7 katlı bir bina, iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu. Yıkım anı kameralar tarafından kaydedildi ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Hatay'ın Defne ilçesinde 7 katlı binanın iş makinesinin darbesiyle yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Defne ilçesi Subaşı Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle yıkıldı. Binanın yıkılma anı ise kameralara anbean yansıdı. 7 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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