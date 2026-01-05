Haberler

Asi Nehri üzerindeki yaya köprüsü çöktü

Asi Nehri üzerindeki yaya köprüsü çöktü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Defne ilçesinde, Asi Nehri üzerindeki yaya köprüsünün bir bölümü çöktü. Olay sırasında köprüde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak yaralanma yaşanmadı.

Hatay'da yayaların kullandığı beton köprünün bir kısmında çökme yaşandı, çökme esnasında köprüde kimsenin olmaması faciayı önledi.

Olay, Defne ilçesi Sümerler Mahallesi mevkiinde yaşandı. Asi Nehri üzerinde bulunan ve yayaların geçişini sağlayan beton köprünün bir bölümü kendiliğinden çöktü. Olay üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı çalışmada herhangi bir şahsa rastlanmadı. Yaralanma yaşanmayan çökme sonrası polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Venezuela'nın geçici yeni başkanı Rodriguez göreve başladı

Venezuela'da tarihi son! Yeni başkan yemin edip göreve başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahipleri dikkat! Zamlı fiyatlar belli oldu, muayene yaptırmayana ceza var

Sürücüler dikkat! Zamlı fiyatlar belli oldu, yaptırmayana ceza var
Maduro sonrası harekete geçti! İşte Hamaney'in Esad benzeri kaçış planı

Maduro sonrası çantasını topladı! İşte Hamaney'in kaçacağı ülke
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun oğlundan çok konuşulacak 'ihanet' çıkışı

Maduro'nun oğlundan gündem yaratacak "ihanet" mesajı
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu! İşte gözaltına alınanların isimleri

Ünlülere 4. dalga operasyon! İşte gözaltına alınanların isimleri
Araç sahipleri dikkat! Zamlı fiyatlar belli oldu, muayene yaptırmayana ceza var

Sürücüler dikkat! Zamlı fiyatlar belli oldu, yaptırmayana ceza var
Dele-Bashiru'dan Volkan Demirel itirafı: İstifasını duyar duymaz harekete geçmişler

İstifasını duyan oyuncuları ilk iş olarak bakın ne yapmış
Dünyaca ünlü avukat Maduro'yu da savunacak

İşte Maduro'yu savunacak avukat! Tüm dünya yakından tanıyor