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Hatay'da Yaya Geçidinde Kaza: Kadın Yaralandı

Hatay'da Yaya Geçidinde Kaza: Kadın Yaralandı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Kadın yaralanırken, olayın güvenlik kameralarına yansıdığı görüldü. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil böyle çarptı

HATAY - Hatay'da karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpan kadın yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Antakya ilçesi EXPO yolunda meydana geldi. Yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Kazada kadın yaralandı. Yaralı kadın olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anıysa çevrede bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET İHSAN ÇAKAR - 3.Sayfa
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