Hatay'da Yavru Köpek 5 Metrelik Kuyuya Düştü, İtfaiye Kurtardı

Hatay'da Yavru Köpek 5 Metrelik Kuyuya Düştü, İtfaiye Kurtardı
Güncelleme:
Antakya ilçesinde bir şantiye alanında bulunan 5 metrelik gider borusuna düşen yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Hatay'da 5 metrelik kuyuya düşen yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Antakya ilçesi Altınçay Mahallesi'nde şantiye alanında bulunan 5 metre derinliğindeki gider borusuna yavru köpek düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yavru köpek, ekiplerimizin titiz çalışmasıyla sağlıklı bir şekilde kurtarıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
