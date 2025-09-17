Hatay'da Yavru Köpek 5 Metrelik Kuyuya Düştü, İtfaiye Kurtardı
Antakya ilçesinde bir şantiye alanında bulunan 5 metrelik gider borusuna düşen yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.
Hatay'da 5 metrelik kuyuya düşen yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Antakya ilçesi Altınçay Mahallesi'nde şantiye alanında bulunan 5 metre derinliğindeki gider borusuna yavru köpek düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yavru köpek, ekiplerimizin titiz çalışmasıyla sağlıklı bir şekilde kurtarıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa