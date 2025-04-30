Hatay'da Yavru Kedi, Bisiklet Tekerleğinden Kurtarıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir yavru kedi, bisiklet tekerleğinin jant teline sıkıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtararak doğal yaşam alanına bıraktı.
Hatay'da bisiklet tekerinin jant teline sıkışan yavru kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.
İskenderun ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir yavru kedi, bisiklet tekerleğinin jant teline sıkıştı. Kedinin jant teline sıkıştığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru kediyi kurtararak doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa