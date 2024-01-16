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Hatay'da yapılan operasyonda binlerce gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

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Hatay'ın Dörtyol ve Payas ilçelerinde yapılan operasyonda iş yerlerinde ve evlerde yapılan aramalarda 12 bin 400 adet gümrük kaçağı makaron, sigara ve tütün ürünleri bulundu.

Hatay'ın Dörtyol ve Payas ilçelerinde iş yerinde ve evde yapılan aramada 12 bin 400 adet gümrük kaçağı makaron, sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda Payas Çağlalık Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri ve ikamette, Dörtyol Numune Evler Mahallesi'nde durdurulan R.Ç. adlı şahsın yapılan üst aramasında; gümrük kaçağı 12 bin 400 adet makaron, bin 170 paket sigara, 980 adet doldurulmuş makaron, 9 adet elektronik sigara likiti, 14 adet elektronik sigara, 100 adet puro, 3 kilogram kaçak çay, 400 gram nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili olarak R.Ç., F.A. ve M.S. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Numune Evler Mahallesi Dörtyol Hatay Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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