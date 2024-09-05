Hatay'da yapılan aramada 10 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmada, Erzin ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 10 adet gümrük kaçağı cep telefonu bulundu.
Hatay'da bir iş yerinde yapılan aramada 10 adet gümrük kaçağı cep telefonuna ele geçirildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar sonucunda; Erzin ilçesinde 3 Eylül tarihinde bir iş yerinde yapılan aramada 10 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak H.S. hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı. - HATAY