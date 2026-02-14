Haberler

Reyhanlı'da alevlere telsim olan konteyner yandı

Reyhanlı'da alevlere telsim olan konteyner yandı
Güncelleme:
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, vatandaşların barınma alanı olarak kullandığı konteyner yangın sonucu kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı.

Hatay'da alevlere teslim olarak yanan konteyner kullanılmaz hale geldi.

Yangın; Reyhanlı ilçesi Çakıryiğit Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede vatandaşların barınma alanı olarak kullandığı konteyner alevlere teslim oldu. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında konteyner kullanılmaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
