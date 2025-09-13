Hatay'da Uyuşturucu Taciri Kadın Tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu taciri kadın mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; Dörtyol ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında adli makamlarca verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Z.G. adlı kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen kadın tutuklandı. - HATAY