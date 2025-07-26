Hatay'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda birçok uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İskenderun ilçesi Modernevler Mahallesi'nde H.D. ve H.D.'ye ait ikamette yapılan aramada; 9 parça halinde 106,45 gram sentetik kannabinoid, 5 gram esrar, kaşık üzerinde eser miktarda metamfetamin, 71 adet captagon hap, 14 adet sentetik ecza ve 3 tam ile 10 yarım ecstasy hap ele geçirildi.

Ayrıca, İskenderun'da durdurulan araçta ve araçta bulunan Z.G., H.G. ve İ.D.'nin üst aramalarında 217,20 gram metamfetamin ve 6,5 adet ecstasy hap bulundu.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan Z.G., H.G., İ.D. ve H.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İlayda ve Helin 9 gün arayla öldürüldü! Katillerin bağlantısı şoke etti

9 günde iki cinayet! Katillerin bağlantısı şoke etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas'tan İsrail ordusuna füze saldırısı

İsrail'e şok saldırı! Füzelerle saldırdılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.