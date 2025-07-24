Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltında

Hatay'ın, İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucuoperasyonunda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde genel asayiş ve kamu düzenin sağlanması için yapılan denetimlerini sürdürüyor. İskenderun ilçesi Modernevler Mahallesi'nde H.D. ve H.D.'nin ikametinde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda; 9 parça halinde yaklaşık 130 gram kannabinoid maddesi, 10 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 72 adet Captagon, 14 adet kırmızı reçeteye tabi hap ve 13 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanarak gözaltına alınan H.D., H.D., R.E., E.B., İ.G., A.S. ve Y.D. hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY