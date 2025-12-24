Haberler

Evdeki eşyaların içinden uyuşturucu çıktı

Hatay'da jandarma ekipleri, G.Ç. isimli şahsın evinde yaptıkları aramada 515 gram kubar esrar, 20 kök kenevir bitkisi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şahıs gözaltına alındı.

Hatay'da jandarma ekipleri tarafından bir adreste yapılan aramada eşyaların içerisine saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığınca il genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Samandağ Koyunoğlu Mahallesi'nde ikamet eden G.Ç. isimli şahsın ev ve eklentilerinde Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekiplerince yapılan arama sonucunda; 515 gram kubar esrar, 20 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan G.Ç. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY

