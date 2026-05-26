İskenderun'da uyuşturucu tacirine operasyon

Hatay'ın İskenderun ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 5 bin 200 captagon, bin 500 gram sentetik kannabinoid, silah ve uyuşturucu parası ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

Hatay'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu tacirine yönelik gerçekleştirilen operasyonunda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde 24 Mayıs tarihinde İ.G. isimli şahsın iş yerinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde; 5 bin 200 adet captagon, bin 500 gram sentetik kannabinoid, 1 kurusıkı bozma tabanca,1 ruhsatsız av tüfeği ve 13 bin 750 TL uyuşturucu ticaretinden elde ettiği para ele geçirildi. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
