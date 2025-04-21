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Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
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Dörtyol ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 49,50 gram metamfetamin ele geçirildi. 1'i kadın 2 şahıs gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 2 kişi tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Dörtyol ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 49,50 Gram Metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan A.A ve B.K isimli 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk olunan şahıslar mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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