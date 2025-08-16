Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin Adet Hap Ele Geçirildi

Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda doğu illerinden turizm bölgesine sevkiyatı yapılan 2 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele müdürlüğü ve İskenderun Narkotik Büro amirliği ekiplerinin iş birliğinde 14 Ağustos günü yapılan çalışmada, doğu illerinde turizm bölgelerine uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisi üzerine 2 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarında ; 2 parça halinde toplam 2 bin adet Captagon hap ve araç içerisinde ve araçta bulunan şahıslar üzerinde yapılan aramada; 145 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda, yakalanan 4 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiler. - HATAY