Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 100 Bin Captagon Hap Ele Geçirildi

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 100 Bin Captagon Hap Ele Geçirildi
Güncelleme:
Reyhanlı'da yapılan narkotik operasyonunda sulama kanalı ve sazlık alanda 100 bin Captagon hap, 1 kilo 600 gram metamfetamin ve 5 kilo 126 gram esrar bulundu. Bir şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sulama kanalı ve sazlık alandaki uyuşturucu operasyonun da 100 bin adet Captagon hap, 1 kilo 600 gram metamfetamin, 5 kilo 126 gram plaka esrar ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT Timi ve Merkez Karakol Komutanlığı ekiplerince Göktepe Mahallesi'nde yürütülen takipli narkotik faaliyeti çalışmasında, kamuya ait sulama kanalı ve sazlık alanda uyuşturucu madde saklandığı bilgisi üzerine belirlenen alanda arama yapıldı. Yapılan aramada; 100 bin adet Captagon hap, 1 kilo 600 gram metamfetamin, 5 kilo 126 gram plaka esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Ö.B. isimli şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - HATAY

