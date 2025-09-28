Hatay'da Uyuşturucu Ele Geçirildi, Bir Şahıs Tutuklandı
Hatay'ın Payas ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan devriye sırasında elindeki su şişesini bahçeye atan şahısın fırlattığı şişeden uyuşturucu madde çıktı. Gözaltına alınan A. İ. G., tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi üzerinde Payas İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin devriye görevi esnasında şüpheli A. İ. G. isimli şahıs polisi karşısında görünce şüpheli hareketlerde bulunarak elindeki şeffaf pet su şişesini yol kenarında bulunan bahçeye attı.
Şahıs gözaltına alınırken, ele geçirilen şeffaf pet su şişesinin içerisinden 86.3 gram uyuşturucu madde çıktı.
Dörtyol Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla gözaltına alınan A. İ. G. sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY