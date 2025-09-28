Haberler

Hatay'da Uyuşturucu Ele Geçirildi, Bir Şahıs Tutuklandı

Hatay'da Uyuşturucu Ele Geçirildi, Bir Şahıs Tutuklandı
Güncelleme:
Hatay'ın Payas ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan devriye sırasında elindeki su şişesini bahçeye atan şahısın fırlattığı şişeden uyuşturucu madde çıktı. Gözaltına alınan A. İ. G., tutuklandı.

Hatay'ın Payas ilçesinde polis ekiplerinin geldiğini gören şahıs elinde su şişesi bahçeye attı. Ekiplerin yaptığı çalışmada fırlattığı şişeden uyuşturucu çıkan şahıs tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi üzerinde Payas İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin devriye görevi esnasında şüpheli A. İ. G. isimli şahıs polisi karşısında görünce şüpheli hareketlerde bulunarak elindeki şeffaf pet su şişesini yol kenarında bulunan bahçeye attı.

Şahıs gözaltına alınırken, ele geçirilen şeffaf pet su şişesinin içerisinden 86.3 gram uyuşturucu madde çıktı.

Dörtyol Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla gözaltına alınan A. İ. G. sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
