Haberler

Hatay'da Uçurumdan Yuvarlanan Kamyonun Sürücüsü Yaralandı

Hatay'da Uçurumdan Yuvarlanan Kamyonun Sürücüsü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kontrolünü kaybeden bir kamyon uçurumdan yuvarlandı. Yaralanan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyon, uçurumdan yuvarlandı. Uçurumdan yuvarlanan kamyonun şoförü yaralandı.

Kaza, Yayladağı ilçesi Bozlu Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde olan kamyon, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle uçurumdan yuvarlandı. Uçurumdan yuvarlanan kamyon şoförü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan şoförü kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
KYK yurdundaki skandal büyüyor! Odasında kullanılmış prezervatif bulan kız öğrenci yaşadığı şoku anlattı

Yurttaki odasında prezervatif bulan kız öğrenci, yaşadığı şoku anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 yaşındaki çocuk altın dolu kutuyu sokağa attı, bulan kadın kayıplara karıştı

6 yaşındaki çocuk sokağa attı, bulan kadın kayıplara karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.