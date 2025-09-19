Hatay'da Uçurumdan Yuvarlanan Kamyonun Sürücüsü Yaralandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyon, uçurumdan yuvarlandı. Uçurumdan yuvarlanan kamyonun şoförü yaralandı.

Kaza, Yayladağı ilçesi Bozlu Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde olan kamyon, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle uçurumdan yuvarlandı. Uçurumdan yuvarlanan kamyon şoförü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan şoförü kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - HATAY