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Uçurumdan yuvarlanarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı

Uçurumdan yuvarlanarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Hatay'ın Hassa ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil uçurumdan yuvarlanarak hurdaya döndü. Yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Hatay'da uçurumdan yuvarlanarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Hassa ilçesi Küreci Mahallesi'nde yaşandı. M.A.U. idaresindeki 31 AU 765 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle uçurumdan yuvarlandı. Metrelerce yuvarlanan otomobil kazada hurdaya dönerken sürücü yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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