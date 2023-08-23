Hatay'da Üç Ayrı Hırsızlık Olayının Şüphelisi 4 Kişi Gözaltına Alındı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri üç ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olan 4 kişiyi gözaltına aldı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarını aydınlatmak ve kentin asayişini sağlamak için operasyonlarına aralıksız devam ediyor.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri üç ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olan 4 kişiyi gözaltına aldı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarını aydınlatmak ve kentin asayişini sağlamak için operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında, Muradiye Mahallesi'nde hırsızlık şüphelisi F.Y. çaldığı araç beyniyle yakalanarak gözaltına alındı. Kurtuluş Mahallesi'nde hırsızlık şüphelisi M.K. üzerinde 13.250 TL parayla yakalanarak gözaltına alındı. Numune Mahallesi'nde E.İ. ve A.B. hırsızlıkta suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar adli makamlara sevk edildi. - HATAY