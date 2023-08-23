Hatay'da Üç Ayrı Hırsızlık Olayının Şüphelisi 4 Kişi Gözaltına Alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri üç ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olan 4 kişiyi gözaltına aldı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarını aydınlatmak ve kentin asayişini sağlamak için operasyonlarına aralıksız devam ediyor.