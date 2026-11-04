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Hatay'da turuncu kodlu uyarıyla etkili olan yağış sürücülere zor anlar yaşattı

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Hatay'da turuncu kodlu uyarıyla etkili olan yağış sürücülere zor anlar yaşattı
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Hatay'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış, turuncu kodlu uyarıyla kıyı ve iç kesimlerde yolları göle çevirdi. Sürücüler göle dönen yollarda güçlük çekerken araçlarıyla mahsur kalanlara itfaiye ekipleri yardım etti.

Hatay'da sabah saatlerinde itibaren başlayan yağış, zaman zaman etkisini hissettirmeye devam ediyor. Aralıklarla etkili olan yağış farklı bölgelerde yolları göle çevirdi.

Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarıda bulunduğu Hatay'da sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili olmaya başladı. Kentin kıyı kesimlerinde etkisini sürdüren yağışlı hava zaman zaman iç kesimlerde de kendini gösterdi. Etkili olan yağışla birlikte sürücüler göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çektiler. Araçlarıyla mahsur kalan vatandaşların yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Yağışlı havanın gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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