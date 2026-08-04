Haberler

Hatay'da traktör-otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Hatay'da traktör-otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay’da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Hatay'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza; Gaziantep-Hatay yolu Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi mevkiinde yaşandı. Aynı yönde ilerleyen 27 AND 791 plakalı traktör ve 16 JA 369 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savcılık, Özgür Özel hakkında fezleke hazırladı! Suçlama çok ağır

Özgür Özel'e savcılıktan kötü haber! Suçlama çok ağır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gamze Özçelik, yıllar sonra ekranlara geri döndü

Ekran hasreti sona erdi! Yıllar sonra yeniden kamera karşısında
Fenerbahçe'yi yakından ilgilendiren Sparta Prag-Lyon maçında sürpriz sonuç

Fenerbahçe'nin rakipleri karşılaştı! Çok sürpriz bir sonuç
Victor Osimhen, Leao transferinde devreye girdi

Dünya starı için o da devreye girdi!
Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı, fiziki görünümü ile ilgili eleştirilere karşı sessizliğini bozdu

Fiziki görünümüne dair gelen eleştirilere karşı ateş püskürdü
Aybüke Pusat yeni rolü için tesettüre girdi

Onu daha önce hiç böyle görmediniz! Tesettüre girdi
Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe'ye dev kıyak

Fener'e öyle bir kıyak yapıyor ki! Taraftarın sildiği isme göz dikti
Sahaya çıktıklarına pişman ettiler! Enes Ünal 2 gol attı, tarihi skor geldi

Sahaya çıktıklarına pişman ettiler! Hazırlık maçında tarihi skor