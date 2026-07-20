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Erzin'de trafodan çıkan alevler otluk alana sıçradı

Erzin'de trafodan çıkan alevler otluk alana sıçradı
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Hatay'ın Erzin ilçesinde trafoda başlayan ve otluk alana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma ve emniyet çalışmaları yapıldı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde trafoda başlayan ve otluk alana sıçrayan çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Erzin ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, trafo ve çevresindeki otluk alanda çıkan yangına kısa sürede müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınırken, olayın ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca gerekli emniyet tedbirlerinin de alındığı bildirildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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