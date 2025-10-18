Haberler

Hatay'da Trafikte Koltuk Taşıyan Motosiklet Sürücüsü Şaşırttı

Hatay'da Trafikte Koltuk Taşıyan Motosiklet Sürücüsü Şaşırttı
Güncelleme:
Hatay'da bir vatandaşın 3 tekerlekli motosiklet üzerinde koltuk taşıdığı anlar, diğer sürücüleri şaşırttı. Motosikletin demir korkuluğuna oturtulan koltuk, trafikte tehlikeli bir durum oluşturdu.

Hatay'da bir vatandaşın akan trafikte 3 tekerlekli motosiklet üzerinde koltuk taşıdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yol kenarında yürüyen yayaların canını hiçe sayan şahsın davranışı diğer sürücüleri hayrete düşürdü.

Payas ilçesinde aracıyla seyir halinde olan sürücü, 3 tekerli motosiklet üzerinde koltuk taşındığını görünce o anları kayda aldı. Görüntülerde; motosikletin demir korkuluğunun üzerine koltuğun oturtulduğu ve o şekilde trafikte taşındığı görüldü. An be kameraya yansıyan görüntülerde; koltuk taşıyan sürücü, yayaların canını hiçe sayarken trafiği de tehlikeye düşürdü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

