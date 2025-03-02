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Hatay'da Trafik Kazasında 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Hatay'da Trafik Kazasında 6 Kişi Hayatını Kaybetti
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Hatay'ın Antakya-Reyhanlı yolu üzerinde meydana gelen kazada, park halindeki tıra çarpan servis minibüsünde bulunan 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Hatay'da servis minibüsünün park halindeki tıra çarptığı kazada hayatını kaybeden 6 kişi, kılınan cenaze namazının ardından defnedildiler.

Antakya- Reyhanlı yolu Üzümdalı Mahallesi mevkisinde, Yusuf Y. idaresindeki 31 C 0004 plakalı servis minibüsü, yol kenarındaki levhaya ardından park halindeki 31 B 2646 plakalı tıra çarpmış, kazada 6 kişi ölürken, 8 kişi yaralanmıştı. Kaza yapan araçta bulunanların aynı fabrikada çalıştığı ve iş çıkışı Antakya ilçesi Bohşin Mahallesi'ne gittikleri öğrenilmişti. Kazada ölenler; Ömer Erdoğan (17), Ahmet Akarsu (17), Ahmet Koçak, Ömer Albayrak (20), Mehmet Albayrak (18) ve Halil Albayrak (23) Bohşin Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına; vefat edenlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Antakya Kaymakamı Abdullah Akdaş ile Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan katıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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