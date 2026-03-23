Dörtyol'da trafik kazası: 1 yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza; Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarına devrildi. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı