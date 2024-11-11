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Hatay'da Trafik Kazası: Park Halindeki Araçlara Çarpan Otomobil 2 Yaralı

Hatay'da Trafik Kazası: Park Halindeki Araçlara Çarpan Otomobil 2 Yaralı
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Hatay'ın Payas ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, park halindeki 2 araca çarparak kazaya neden oldu. Yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği otomobilin, park halindeki 2 araca çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Payas ilçesi Karacami Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, Ford marka 31 YD 617 plakalı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki Hyundai ve Fiat marka 2 araca ok gibi saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye; polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada; yaralı 2 şahıs itfaiye ekipleri tarafından araçtan kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Otomobilin park halindeki araçlara ok gibi saplandığı anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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