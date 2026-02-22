Haberler

Kamyonetle çarpışan motosikletin 25 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti
Kaza, Antakya ilçesi Tanışma Mahallesi'nde yaşandı. Tanışma-Bitiren yolunda seyir eden Sefa Bayraktar (25) idaresindeki motosiklet, kamyonetle çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Bayraktar'ın cenazesi olay yerindeki çalışmaların ardından morga kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
