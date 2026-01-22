Haberler

Hatay'da trafik kazası: 6 yaralı

Hatay'da hafif ticari araç ve minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kazada araç zeytinliğe uçtu ve ters döndü. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Hatay'da hafif ticari araç ve minibüsün çarpıştı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza; Yayladağı-Antakya yolu Kışlak Mahallesi mevkiinde yaşandı. 79 MA 7016 plakalı Hyundai marka minibüsle çarpışan FİAT marka hafif ticari araç zeytinliğe uçtu. Zeytinliğe uçan araç ters dönerek durabildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 6 yaralı hastanede tedavi altına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
