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Hatay'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobilin çarptığı 1 kadın hayatını kaybederken, diğer kadın ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay'da trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin çarptığı 1 kadın öldü, 1 kadın ağır yaralandı.

Kaza, İskenderun ilçesi Barbaros mahallesi yeni postane mevkiinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü Yusuf İ. İdaresindeki 31 KD 711 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçen 2 kadına çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralanmazken, karşıdan karşıya yaya olarak geçen 2 kadından biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı. Yaralı kadının hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - 3.Sayfa
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