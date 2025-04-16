Hatay'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobilin çarptığı 1 kadın hayatını kaybederken, diğer kadın ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Hatay'da trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin çarptığı 1 kadın öldü, 1 kadın ağır yaralandı.
Kaza, İskenderun ilçesi Barbaros mahallesi yeni postane mevkiinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü Yusuf İ. İdaresindeki 31 KD 711 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçen 2 kadına çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralanmazken, karşıdan karşıya yaya olarak geçen 2 kadından biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı. Yaralı kadının hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - 3.Sayfa