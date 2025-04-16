Hatay'da trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin çarptığı 1 kadın öldü, 1 kadın ağır yaralandı.

Kaza, İskenderun ilçesi Barbaros mahallesi yeni postane mevkiinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü Yusuf İ. İdaresindeki 31 KD 711 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçen 2 kadına çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralanmazken, karşıdan karşıya yaya olarak geçen 2 kadından biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı. Yaralı kadının hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.