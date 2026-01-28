Hatay'da hatalı park denetimi

Hatay Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Caddesi'nde trafik düzeninin sağlanması ve hatalı parkların önlenmesi amacıyla denetim ve bilgilendirme çalışması yaptı.

Trafik düzeninin sağlanması ve vatandaşların huzur ile güven içerisinde seyahat edebilmesi amacıyla Hatay Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından İstiklal Caddesi'nde trafik düzenlemesi ve hatalı park denetimi yapıldı.

Denetimler kapsamında sürücülere park etme ve duraklama kuralları hakkında bilgilendirme yapılırken, hatalı parklanmaya müdahale edilerek trafik akışının hızlandırılması sağlandı. Ekipler, hatalı parklarla mücadelenin mobil park ihlal tespit aracı kullanılarak sürdürüldüğünü bildirdi. - HATAY