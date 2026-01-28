Haberler

Hatay'da hatalı park denetimi

Hatay'da hatalı park denetimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Caddesi'nde trafik düzeninin sağlanması ve hatalı parkların önlenmesi amacıyla denetim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Hatay Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Caddesi'nde trafik düzeninin sağlanması ve hatalı parkların önlenmesi amacıyla denetim ve bilgilendirme çalışması yaptı.

Trafik düzeninin sağlanması ve vatandaşların huzur ile güven içerisinde seyahat edebilmesi amacıyla Hatay Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından İstiklal Caddesi'nde trafik düzenlemesi ve hatalı park denetimi yapıldı.

Denetimler kapsamında sürücülere park etme ve duraklama kuralları hakkında bilgilendirme yapılırken, hatalı parklanmaya müdahale edilerek trafik akışının hızlandırılması sağlandı. Ekipler, hatalı parklarla mücadelenin mobil park ihlal tespit aracı kullanılarak sürdürüldüğünü bildirdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü Rapçi Blok3'ün şarkıları Spotify'dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak

Şarkısı kaldırılınca deliye döndü! Mesajı tehdit gibi
Uçakta gergin anlar! Koltuğunu indiren yolcudan intikamı böyle aldı

Akılalmaz görüntü! Uçağı karıştıran hareketi intikam için yapmış
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı

Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
Erden Timur'un sahibi olduğu NEF'in binasına silahlı saldırı

Cezaevindeyken gece gelen haberle şoke oldu
Ünlü Rapçi Blok3'ün şarkıları Spotify'dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak

Şarkısı kaldırılınca deliye döndü! Mesajı tehdit gibi
Kadın cinayetinde sır perdesi 10 yıl sonra kaldırıldı! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Kadın cinayetinde sır perdesi 10 yıl sonra kaldırıldı
Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz

Trump'ın ardından o ülke de İran'ı tehdit etti: Vururuz