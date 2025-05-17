Hatay'da Trafik Denetimlerinde Cezalar Uygulandı

Hatay'da Trafik Denetimlerinde Cezalar Uygulandı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yaptıkları denetimlerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlemler uyguladı. Farı yanmayan bir araç sürücüsüne 993 TL ceza kesildi.

Hatay'da polis ekiplerinin yaptıkları denetimlerde farının biri yanmayan araç sürücüsüne 993 TL cezai işlem uygulandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü bölge trafik ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak ve sürücülerin kural ihlallerini önlemek amacıyla D - 817 Karayolu'nun Dörtyol-Payas trafik denetimi gerçekleştirdi. Tonajlı ve ağır vasıta araçlarla birlikte otomobil ve motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde; sürücü belgeleri, araçların teknik yeterliliği ve taşıma kurallarına uygunluğu kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere gerekli idari para cezaları uygulanırken, denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Denetimlerde; farının biri yanmayan Tofaş sürücüsüne ışık donanımın çalışmamasından 993 TL cezai işlem uygulandı.

Polis ekipleri, vatandaşları alkollü araç kullanmamaları, emniyet kemeri takmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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