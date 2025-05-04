Hatay'da Tofaş Kazasında 2 Yaralı

Hatay'da hurdaya dönen TOFAŞ'taki 2 kişi yaralandı

HATAY - Hatay'da tırla çarpışan Tofaş marka otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkhan ilçesi Karadurmuşlu Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyir halde ilerleyen Tofaş marka otomobille, 47 ACA 137 plakalı tırla çarpıştı. Kazada, Tofaş marka otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 2 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.