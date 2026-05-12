Kırıkhan'da devrilen traktör sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, tırla çarpışarak devrilen traktörün sürücüsü yaralandı. Olay yerine ambulans ve jandarma sevk edildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tırla çarpışarak devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kırıkhan ilçesi Kızılkaya Mahallesi Kırıkhan - Reyhanlı yolu üzerinde yaşandı. Seyir halinde ilerleyen 31 ND 293 plakalı traktörün, sola manevra yaptığı esnada tır arkadan çarptı. Tırın arkadan çarpmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybeden traktör, başka tıra çarparak tarlaya devrildi. Kazada traktör sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
