Kırıkhan'da trafik kazası: 1 yaralı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tırla çarpışarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza; Kırıkhan ilçesi Topboğazı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, tırla çarpışarak altına girdi. Kazada hurdaya dönen otomobilin içinde sıkışan sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü hastanede tedavi altına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı