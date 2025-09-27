Haberler

Hatay'da Tırla Çarpışan Otomobilde 2 Yaralı

Güncelleme:
Hatay'ın Kumlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü. Kazada yaralanan 2 kişi itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da tırla çarpışarak hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kumlu ilçesi Kırcaoğlu mevkiinde yaşandı. Tır ve otomobil kavşakta çarpıştı. Kazayla birlikte hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralı şahıslar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıslar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

