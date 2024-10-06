Hatay'da Tırla Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Hatay'da meydana gelen trafik kazasında, bir tırın çarptığı yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü Teçvel Ali yaşamını yitirdi. Kaza, Hassa ilçe merkezi Bintaş kavşağında gerçekleşti.
Hatay'da tırla çarpışan motosikletin yabancı uyruklu sürücüsü öldü.
Edinilen bilgilere göre kaza, Hatay-Gaziantep kara yolu Hassa ilçe merkezi Bintaş kavşağında yaşandı. Mercedes - Benz marka 34 BU 4458 plakalı tır, kavşakta plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü Teçvel Ali hayatını kaybetti. Kaza sonrası tır sürücüsü yaklaşık 3 kilometrelik uzaklıktaki uygulama noktasında durarak kazaya karıştığını söyleyerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Motosiklet sürücüsünün cansız bedeniyse olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı. - HATAY