Tırın tabanına binlerce uyuşturucu hap sakladılar

Hatay'da polis ekiplerinin durumdan şüphelenerek durdurulan tırın dorse kısmının tabanına saklanan 220 bin adet captagon hap ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Erzin uygulama noktasında durumundan şüphelenerek durdurulan tırda arama yapıldı. Tırın dorsesinin tabanına saklamış 220 bin adet captagon hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.C., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY