Kaza yapan tırdan kaçan anguslar şehir turunda

Hatay'da 2 kişinin can verdiği kazada tırdan kaçan anguslar şehir turuna çıktı. Zaman zaman korku dolu anlar yaşatan ve kazalara neden olan angusları yakalama çalışmaları sürüyor.

Hatay-Adana otobanı Dörtyol ilçesi Hurmalık mevkiinde orta refüje çarparak devrilen 63 ADM 974 plakalı tır alevlere teslim olmuş ve kazada 2 kişi ölmüştü. Kazanın ardından tırda taşınan anguslar firar etti. Firar eden angusları yakalamak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. İskenderun, Dörtyol ve Payas ilçelerinde zaman zaman vatandaşların yaşam alanlarında grup halinde gezen anguslar tedirginliğe neden oluyor. - HATAY