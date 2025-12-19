Hassa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Hatay'da Krıkhan - Hassa çevre yolunda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilen tırda yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Kaza; Krıkhan - Hassa çevre yolu üzerinde yaşandı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği 79 ABY 151 plakalı tır devrildi. Kazada yaralı araç sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Devrilen tır, çekiciyle bölgeden kaldırıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa