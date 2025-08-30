Hatay'da Tır Bariyerlere Çarptı, Can Kaybı Yok

Hatay'da Tır Bariyerlere Çarptı, Can Kaybı Yok
Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, İskenderun-Antakya TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarparak maddi hasara yol açtı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır bariyerlere çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre kaza, İskenderun- Antakya TEM Otoyolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki tır, kontrolden çıkarak bariyerlere ok gibi saplandı. Çarpmanın etkisiyle bariyerin bir bölümü koparak yaklaşık 10 metre aşağıya düştü. İhbar üzerine bölgeye otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için otoyolda güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü şekilde akışını sağladı.

Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, kamyonda maddi hasar oluştu. - HATAY

