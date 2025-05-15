Hatay'da Tiktok Etkisi: Çekici Üzerinde Bisiklet Sürmek Facia ile Sonuçlandı

Hatay'da Tiktok Etkisi: Çekici Üzerinde Bisiklet Sürmek Facia ile Sonuçlandı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Tiktok'ta gördüğü bir video sonrası çekici üzerinde bisiklet sürmeye çalışan 12 yaşındaki Hikmet Yalçın, yere düşerek yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hikmet, yaşadığı talihsizlik sonrası bir daha denemeyeceğini belirtti ve gençlere uyarıda bulundu.

Hatay'da Tiktok'da gördüğü video üzerine heveslenerek çekici üzerinde bisiklet süren çocuğun yere düşerek yaralandığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Reyhanlı ilçe merkezinde yaşandı. Hikmet Yalçın isimli 12 yaşındaki çocuk, Tiktok isimli uygulamada gördüğü video sonrası çekici üzerinde bisiklet sürmek istedi. Çekicinin üzerine bisikletini çıkaran ve pedal çevirmesiyle yerle bir olan çocuğun o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı yaralı olarak atlan çocuğun ve arkadaşının yaşadığı korkuysa dikkat çekti.

Tiktok'da gördüğü video üzerine çekici üzerinde bisiklet sürdüğünü anlatan Hikmet yalçın "Tiktok'ta görmüştüm, heveslendim. Bende yaparım dedim, mesafeyi ölçemedim. Bu hale geldim, bir daha yapmam. Tiktok'ta görüp heveslenmiştim, bisikleti çekicinin üzerine çıkardım. 2 pedal attım, sonra da düştüm. Yapacağımı zanbettim ama yapamadım. Ben pişmanım, kimse denemesin" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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