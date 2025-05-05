Hatay'da Ters Dönerek Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı
Antakya çevreyolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün olduğu hafif ticari araç takla atarak ters döndü. Sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da takla atarak ters dönen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Kaza, Antakya çevreyolu Kuzeytepe Mahallesi mevkiinde yaşandı. Devam eden yol çalışmalarının bulunduğu bölgede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yoldan çıkarak çukura düştü. Kazada araç takla atarak ters döndü. Yaralı şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıs olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa