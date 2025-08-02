Hatay'da Tehlikeli Yolculuk: TOFAŞ'tan Dışarı Sarkan Çocuklar Trafiği Tehdit Etti

Hatay'da Tehlikeli Yolculuk: TOFAŞ'tan Dışarı Sarkan Çocuklar Trafiği Tehdit Etti
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Hatay'da arka camı olmayan bir TOFAŞ aracının dışına sarkan çocukların trafikteki tehlikeli yolculuğu dikkat çekti. Sürücüye 7 bin 97 TL ceza kesildi, ayrıca çocukların güvenliğini tehlikeye atan sürücü hakkında da işlem yapıldı.

Hatay'da arka camı olmayan TOFAŞ'ın arka kısmından dışarı sarkan çocukların trafikteki tehlikeli yolculukları kameraya yansıdı. Trafiği tehlikeye düşüren görüntüler üzerine sürücüye 7 bin 97 TL trafik cezası uygulandı.

Olay, 29 Temmuz tarihinde Arsuz ilçesinde yaşandı. Trafikte seyir halinde ilerleyen arka camı olmayan TOFAŞ'tan dışarıya çıkan çocuklar, kendi canlarını ve trafiği tehlikeye attılar. Korku dolu anların sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda; araç sürücüsünün yabancı uyruklu S.M. olduğu tespit edildi. Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği toplam 7 bin 97 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücü hakkında TCK 179/2 maddesinden "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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