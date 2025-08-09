Hatay'da Tefecilik Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Hatay'da tefecilik suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan K.U., İskenderun'da yakalanarak tutuklandı.
Hatay'da tefecilik suçundan hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan şahıs İskenderun ilçesinde yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 'Tefecilik' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan K.U., İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa