Hatay'da Tefecilik Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Hatay'da tefecilik suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan K.U., İskenderun'da yakalanarak tutuklandı.

Hatay'da tefecilik suçundan hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan şahıs İskenderun ilçesinde yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 'Tefecilik' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan K.U., İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
